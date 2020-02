Umro Eskobarov glavni dželat, ubio više do 300 ljudi

Džon Hairo Velaskez Vaskez (58), saradnik nekadašnjeg kolumbijskog narko-bosa Pabla Eskobara, koji je priznao da je učestvovao u oko 300 egzekucija, preminuo je u zatvoru.

Velaskez, poznat po nadimku Popaj, umro je rano u četvrtak, saopštili su zvaničnici zatvorske bolnice, prenosi Kurir.

Eskobarov saradnik Velaskez je nakon odslužene 20-godišnje robije 2018. godine ponovo osuđen na zatvorsku kaznu zbog iznude.

On je odrobijao 23 godine zbog terorizma, ubijanja i mučenja stotina ljudi sredinom 80-ih godina prošlog vijeka, u vrijeme Eskobarove neprikosnovene vladavine.

"Da mi je Eskobar naredio da ubijem rođenog oca zato što šteti našoj organizaciji ili meni, ubio bih ga", govorio je.

Popaj je lično ubio više od 250 ljudi i organizovao 2.500 ubistava tokom Eskobarovog rata s kolumbijskom vladom. Njegova organizacija, kartel Medeljin, ubila je 50.000 ljudi.

Riječ je o čovjeku koji je htio bombom da ubije predsjedničkog kandidata, ali je promašio cilj pa ubio sto nevinih ljudi.

"Ja sam profesionalni ubica. Ubijam za pare. Ali ubijao sam i iz ljubavi i poštovanja prema Pablu Eskobaru. Svaki od nas ubio bi po 5-6, pa i 12 ljudi dnevno. S lakoćom ubijam i postavljam bombe. Ja sam ekspert u terorizmu, kidnapovanju ljudi i svim zločinima", kaže on, piše Kurir.

Nikad se nije plašio odmazde.

