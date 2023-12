Umro Gaston Glok, tvorac istoimenog pištolja

​Gaston Glok, izumitelj sveprisutnog pištolja koji nosi njegovo ime, preminuo je u srijedu. Imao je 94 godine.

Kompanija Glok objavila je vijest o njegovoj smrti na svojoj veb stranici, ne navodeći uzrok niti druge detalje.

Glok je univerzalan u kulturi naoružanja, od upotrebe u više od 65 odsto američkih federalnih, državnih i lokalnih agencija, prema kompaniji, do glavne reference u medijima, filmovima, knjigama i pjesmama.

Rest in Peace to a legend, Gaston Glock. Here is a picture of Mr. Glock circa 1988, demonstrating the operation of a Model 17 for the NRA's American Rifleman Magazine. pic.twitter.com/VJqDS6nn0c