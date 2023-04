Umro Najdžel Louson, bivši šef britanskog ministarstva finansija

​LONDON - Umro je Najdžel Louson, šef britanskog ministarstva finansija za slobodno tržište pod pokojnom Margaret Tatčer i predstavnik konzervativne politike u kasnom 20. vijeku. Imao je 91 godinu.

Louson, koji je vodio Ministarstvo finansija od 1983. do 1989., predvodio je nastojanja da se ključne kompanije u javnom sektoru stave pod privatnu kontrolu. Takođe je modernizovao finansijska tržišta u onome što je postalo poznato kao Veliki prasak deregulacije, što je ojačalo poziciju Londona kao globalnog finansijskog centra.

Političari Konzervativne stranke požurili su odati počast, što je odraz činjenice da se njegova politika poštuje. Bivši premijer Boris Džonson opisao ga je kao "neustrašivog i originalnog plamena konzervatizma slobodnog tržišta".

RIP Nigel Lawson. A key player during Thatcher’s radical reforms and transforming Britain from the sick man of Europe. One of the best post-war Chancellor’s Britain has ever had. pic.twitter.com/NoKUcBd8Tu