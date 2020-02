Umro ljekar koji je upozoravao na virus korona, policija ga ućutkivala

Kineski lekar koji je ućutkan jer je krajem decembra pokušao da upozori na epidemiju i sam obolio od koronavirusa, preminuo je danas, prenosi BBC.

Oftalmolog Li Venlijang je 30. decembra na kineskoj aplikaciji za razmjenu poruka obavijestio svoju grupu kolega s Medicinskog fakulteta da je u njegovoj bolnici u Vuhanu u karantin stavljeno sedmoro pacijenata s lokalne pijace morske hrane koji imaju bolest nalik SARS-u. Ubrzo je reagovala policija.

Policija je Lija optužila za "podsticanje glasina". I nekoliko drugih ljekara je bilo na meti policije zbog pokušaja upozoravanja javnosti na smrtonosni virus u ranim nedjeljama epidemije.

Li je u policiji morao da potpiše izjavu kojom je priznao svoj "prekršaj" i da obeća da neće počiniti dalje "nezakonite radnje". Potom su ga pustili na slobodu, prenosi B92.

Radio je do 12. januara, kada je hospitalizovan, potom mu se stanje toliko pogoršalo da je primljen na Odjeljenje intenzivne njege, uz podršku kiseonikom za disanje, a 1. februara test je pokazao da ima koronavirus.

Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers in #Wuhan who tried to warn novel #coronavirus outbreak on Dec.30 but was summoned by local police for "spreading rumor ", dies from coronavirus infection on Thurs night, sparking national grief pic.twitter.com/WZkuynjGxa