Umro obavještajac koji je izdao Britaniju

LONDON - U Rusiji je u 98. godini umro Džordž Blejk, posljednji od britanskih špijuna čiji je tajni rad za Sovjetski Savez ponizio britansku obavještajnu službu kada je otkriven u vrijeme hladnog rata.

Britanija je saopštila da je otkrila identitet više stotina agenata Zapada širom istočne Evrope tokom pedesetih godina prošlog vijeka, od kojih su neki pogubljeni zbog izdaje.

Blejk, koji je otkriven da je sovjetski špijun 1961. godine, osuđen je na 42 godine zatvora.

On je uspio da pobjegne 1966. godine uz pomoć drugih zatvorenika i dvojice mirovnih aktivista i prokrijumčaren je iz Britanije u kamperskoj kućici. Prošao je neotkriven zapadnu Evropu i ušao u istočni Berlin.

Ostatak života proveo je u Sovjetskom Savezu, kasnije Rusiji gdje je smatran herojem.

Blejk je u intervjuu za Rojters 1991. godine rekao da je za njega komunizam bio ideal vrijedan pažnje i da je vjerovao da će cijeli svijet biti komunistički.

"Mislio sam da je to moguće i učinio sam što sam mogao da pomognem tome i izgradim takvo društvo. To se pokazalo nemogućim, ali i dalje mislim da je to plemenita ideja i mislim da će se čovječanstvo ponovo njoj vratiti", rekao je on.

Blejk, rođeni Holanđanin, počeo je da radi za britansku obavještajnu službu 1944. godine.

On je nakon rata studirao ruski jezik na Kembridžu, kratko je radio u Hamburgu, a 1948. godine poslat je Seul gdje je prikupljao informacije o komunističkoj Sjevernoj Koreji, Kini i sovjetskom dalekom istoku.

Uhvaćen je i zarobljen kada je vojska Sjeverne Koreje zauzela Seul nakon što je počeo Korejski rat 1950. godine.

U zatvoru je postao posvećeni komunista, čitajući djela Karla Marksa i osuđujući američko bombardovanje Sjeverne Koreje.

Nakon oslobođenja 1953. godine vratio se u Britaniju, a MI6 ga šalje u Berlin 1955. godine gdje prikuplja informacije o sovjetskim špijunima, ali i prosljeđuje tajne podatke Moskvi o britanskim i američkim operacijama.

On je radni vijek u Rusiji proveo radeći u institutu za spoljne poslove, nakon čega se penzionisao i povukao u kuću van Moskve.

Blejka, koji je imao rusko ime Georgij Ivanovič, odlikovao je ruski predsjednik Vladimir Putin 2007. godine, a KGB ga je unaprijedio u čin potpukovnika. Penziju je primao od KGB-a.

U jednom intervjuu 2012. godine rekao je da nimalo ne žali zbog onoga što je učinio i zbog svoje prošlosti i da se desilo sve upravo kao što je trebalo