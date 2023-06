Uništena brana na Dnjepru u Hersonskoj oblasti, Ukrajinci i Rusi razmjenjuju optužbe (VIDEO)

Velika brana u Hersonskoj oblasti Nova Kahovka uništena je tokom granatiranja, a voda se izlila i poplavila okolno područje, prenose mediji.

Gornji dio Kahovske hidroelektrane, na jugu Ukrajine, uništen je u granatiranju, a sama brana rezervoara nije uništena, izjavio je za RIA Novosti Vladimir Leontjev, načelnik administracije Novokahovskog gradskog okruga.

Brojni Telegram kanali noćas su prenijeli informacije da je Kahovska hidroelektrana, koja je pod kontrolom ruskih snaga, navodno potpuno uništena, a neki su objavili snimke srušene brane.

"Bilo je nekoliko pogodaka u dva sata ujutru u gornjem dijelu hidroelektrane ... i on je srušen. Brana nije uništena i to je velika sreća", rekao je za Leontjev.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant. "The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq