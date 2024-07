Unuka Donalda Trampa: Mom djedu su mnogi učinili nažao, ali on se još uvijek bori

NJUJORK - Na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji govorila je i Kai Tramp (Trump), kćerka Donalda Trampa Džuniora (Junior) i unuka bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa.

Normalan djed

Ona se obratila delegatima i nacionalnoj TV publici neposredno prije svog oca.

"Danas govorim da bih podijelila stranu mog djeda koju ljudi često ne vide. Za mene je on samo normalan djed. On nam daje slatkiše i gazirano kada naši roditelji ne gledaju. Uvijek želi da zna kako nam ide u školi. Kada sam dobila počasnu nagradu, pričao je svim prijateljima kako je bio ponosan na mene. Zove me usred školskog dana da pita kako ide igranje golfa i priča mi sve o svom igranju. Ali onda moram da ga podsjetim da sam u školi i da ću morati da ga pozovem kasnije.

Mnogo ljudi je učinilo nažao mom djedu, a on se još uvijek bori. Djede, ti si takva inspiracija i volim te. Mediji čine da moj djed izgleda kao druga osoba, ali ja ga znam kakav je. Veoma je brižan i pun ljubavi. On zaista želi najbolje za ovu zemlju i borit će se svakog dana da Ameriku ponovo učini velikom", kazala je Kai.

Kai Tramp je 17-godišnja kćerka Donalda Trampa Džuniora i njegove bivše supruge Vanese Tramp. Ona je takođe najstarija od Trampovih 10 unučadi.

Igra golf

Kao jednoj od unuka bivšeg predsjednika, nije joj strano da bude u centru pažnje. Tokom Trampove vlasti, prisustvovala je događajima kao što su njegova inauguracija i uskršnja proslava u Bijeloj kući.

Ova 17-godišnjakinja je strastveni igrač golfa i to ističe na svojim društvenim mrežama.

Tokom vikenda, Kai Tramp je objavila fotografiju bivšeg predsjednika kako diže šaku nakon što je upucan na predizbornom skupu u Pensilvaniji, napisavši: "Volimo te djede. Nikad ne prestani da se boriš!".

Kai ima četvoro braće i sestara, Donalda Džona III, Tristana Miloša, Spensera Frederika i Kloi Sofiju. Kai je dobila ime po svom pradjedu sa mamine strane.

