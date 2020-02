Upad policije i vojske u tržni centar - ni traga od napadača

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u trgovinski centar na Tajlandu u kojem je ogorčeni pripadnik vojske nasumično pucao na ljude.

Prema posljednjim podacima, u pucnjavi je ubijeno najmanje 20 osoba, a veći broj je ranjenih.

Portparol tajlandskog ministarstva odbrane izjavio je da su pripadnici snaga bezbjednosti upali u šoping centar kako bi omogućili evakuaciju ljudi koji su se zatekli u njemu u vrijeme napada.

"Policajci i vojnici su u zajedničkoj akciji pomogli da se evakuiše više od 100 ljudi iz šoping centra, ali ne znamo tačno koliko ih je još ostalo u objektu", rekao je taj portparol za Rojters.

"Još nije poznato koliko ih je ostalo unutra", dodao je. Po njemu je napadač još uvijek u centru "Terminal 21" u Nakhonu Ratchasimi.

Specijalci i vojska još uvek nisu našli napadača. Nije ni službeno potvrđeno da drži preostale taoce.

Siege of Terminal 21 shopping mall in Korat City appears to be nearly over as deputy police commissioner Suchart Thirasawat, deputy PM Anutin Charnvirakul, and other senior officials are seen entering the mall. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/EphnYj80BW