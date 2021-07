Upao na žurku, ubio jednu i ranio tri osobe, ostali ga kamenovali do smrti

Grupa ljudi kamenovala je na smrt naoružanog napadača nakon što je ubio jednu i ranio tri osobe, prenio je "Fox59.com".

Incident se dogodio u ponedjeljak oko 1.00 ujutro u Fort Vortu u Teksasu, gdje je bilo organizovano "malo okupljanje" u nečijem dvorištu.

Policija vjeruje da je napadač bio uznemiren tokom žurke i da se vratio sa pištoljem i ranio najmanje jednu osobu.

Onda se sukobio sa više gostiju na žurki, što ga je navelo da zapuca, a rulja je počela da ga zasipa kamenjem i ciglama.

"Napadača je rulja nastavila da zasipa kamenjem", potvrdila je policija.

On je ipak uspio da zapuca više puta, ranivši još najmanje dvije osobe.

Jedan od ranjenih umro je kasnije od povreda. Napadač je ubijen na licu mjesta nakon što je zasut kamenjem i ciglima od strane gostiju skupa.

Policija je dodala da su se svi umiješani u incident poznavali, prenosi "Telegraf.rs".

Fort Worth Police say the crowd defended themselves with gardening stones, killing the gunman. https://t.co/W478whBeAG