Upozorenje Putina: Ko se umiješa imaće posljedice

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je u specijlanom obraćanju rano jutros sve one koji bi eventualno mogli da se umiješaju u situaciju u Ukrajini.

"Sada nekoliko veoma važnih riječi za one koji bi mogli biti u iskušenju da se umiješaju u događaje koji se dešavaju - ko god pokuša da nas ometa, štaviše, da stvori prijetnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posljedica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili", upozorio je on.

Putin je rekao da su sve neophodne odluke donijete i da se nada da će njegovu poruku imati ko da čuje.

Podsjetimo, ruski predsjednik je noćas donio odluku o specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu. Šef države istakao je da planovi Rusije ne uključuju okupaciju Ukrajine.

Ruska vojska je počela napad na Ukrajinu, poslije iznenadne najave Vladimira Putina, koji je u direktnom TV prenosu objavio da Rusija kreće u vojnu operaciju.