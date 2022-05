Upozorenje Soroša: Civilizacija možda neće preživjeti Putinov rat

Ruska invazija Ukrajine prijeti da bude "početak trećeg svjetskog rata", koji bi mogao da znači kraj civilizacije, upozorio je filantrop i bivši finansijer Džordž Soroš.

"Druga pitanja koja se tiču čitavog čovječanstva - borba protiv pandemije i klimatskih promjena, izbjegavanje nuklearnog rata, održavanje globalnih institucija - morala su da se povuku u pozadini te borbe. Zato kažem da naša civilizacija možda neće preživjeti" rekao je Soroš (91) u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, prenosi Bloomberg.

U žestokom napadu na ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog Si Đinpinga, Soroš (91) je upozorio da su autokratski režimi u usponu i da globalna ekonomija ide u depresiju.

Žestoko je kritikovao i bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel zbog toga što je ugađala Moskvi i Pekingu.

"Invazija je možda bila početak trećeg svjetskog rata i naša civilizacija je možda neće preživjeti. Invazija na Ukrajinu nije došla iz vedra neba. Svijet je sve više uključen u borbu između dva sistema upravljanja koji su međusobno dijametralno suprotni: otvorenog društva i zatvorenog društva" rekao je Soroš.

On je poručio da Kina i Rusija danas predstavljaju najveću prijetnju otvorenom društvu, prenosi Guardian.

Soroš, koji je predvodio spekulativni finansijski napad koji je prije 30 godina izbacio funtu iz evropskog mehanizma deviznog kursa, rekao je da je Evropa dobro odgovorila na krizu koju je pokrenula ruska invazija.

"Biće potrebno puno vremena da se razrade detalji, ali čini se da se Evropa kreće u pravom smjeru. Odgovorila je na invaziju Ukrajine s većom brzinom, jedinstvom i snagom nego ikada prije u svojoj istoriji", rekao je Soroš.

Međutim, on je dodao da je evropska zavisnost o ruskim fosilnim gorivima i dalje pretjerana, uglavnom zbog "merkantilističke politike koju je sprovodila bivša kancelarka Angela Merkel".

"Sklopila je posebne poslove s Rusijom za snabdijevanje gasom i učinila Kinu najvećim njemačkim izvoznim tržištem. To je Njemačku učinilo najboljom ekonomijom u Evropi, ali sada se mora platiti visoka cijena. Njemačku ekonomiju treba preorijentisati. A to će potrajati dugo", rekao je on.

Soroš je rekao da je Putin dobio Sijev pristanak na rusku invaziju na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Pekingu početkom februara. Međutim, insistirao je na tome da kineski vođa nije tako jak koliko je vjerovao.

"Si krije tajnu. Nikada nije rekao kineskom narodu da je vakcinisan vakcinom koja je dizajnirana za izvornu varijantu iz Vuhana i nudi vrlo malo zaštite od novih varijanti", rekao je on.

Prema njegovom riječima, Si nije bio u stanju to da kaže jer je bio u delikatnom trenutku u svojoj karijeri.

"Njegov drugi mandat ističe u jesen 2022. i želi da bude imenovan za treći mandat bez presedana, čime će na kraju postati doživotni vladar" poručio je Soroš iz Davosa.

(Telegraf.rs)