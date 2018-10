Upozorenje iz Moskve: "Ovo može da izazove rat"

MOSKVA -- Povlačenje SAD iz sporazuma sa Rusijom o nuklearnim snagama srednjeg dometa, moglo bi da izazove rat.

To je izjavio šef Odbora za međunarodne poslove Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačev i zatražio sazivanje sednice Savjeta bezbbednosti UN, na kojoj bi se razgovaralo o "kritičnoj situaciji".

"Zapadni saveznici SAD morali bi da naprave izbor - bilo da se odluče za isti put, što može dovesti do novog rata, ili da stanu na stranu zdravog razuma, sudeći po instinktu za samoodržavanje. Zato što jedva da neko preživi nuklearni sukob, koji se približava nakon jednostrane odluke SAD o sporazumu", napisao je Kosačev na Fejsbuku, prenosi Tass.

On je ocijenio i da bi treblo da se održe konsultacije između četiri nuklearne sile (bez SAD) i da se hitno razgovara na Konferenciji o razoružanju u Ženevi, kao i na sjednici SB UN.

"Situacija je kritična i prijetnje miru dobijaju poseban oblik", napisao je Kosačev.

Američko povlačenje iz sporazuma o nuklearnom naoružanju s Rusijom tokom Hladnog rata predstavlja "opasan korak", izjavio je danas zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Sergej Rjabkov.

"To bi bio veoma opasan korak, siguran sam u to. Medjunarodna zajednica to neće shvatiti i čak će to osuditi", rekao je Rjabkov agenciji TASS.

Sporazum je značajan za medjunarodnu i nuklearnu bezbjednost kao i za održavanje strateške stabilnosti, rekao je Rjabkov i dodao da se SAD ponašaju "nespretno i grubo" jednostranim povlačenjem iz medjunarodnih sporazuma.

Rjabkov je osudio američke optužbe da Rusija krši sporazum, insistirajući da ga "strogo poštuje".

Izvori bliski ruskom Ministarstvu inostranih poslova u prvoj reakciji naveli su da je američko povlačenje motivisano "snom" SAD da dominiraju svijetom.

"Glavna motivacija je san unipolarnog svijeta. Da li će to postati stvarnost? Neće", rekao je isti izvor, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je kasno sinoć da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma koji su prije 30 godina, u sovjetsko vrijeme, potpisali Vašington i Moskva.

Tramp je na mitingu u saveznoj državi Nevadi uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 6. novembra u SAD, rekao da je Rusija prekršila taj sporazum, ne navodeći druge detalje. Sporazum o nuklearnom oružju srednjeg dometa 1987. godine potpisali su Ronald Regan i Mihail Gorbačov.

Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa iz vremena Hladnog rata zabranjuje čitavu klasu oružja - krstareće rakete lansirane sa zemlje s dometom od 500 do 5.500 kilometara.

Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton danas putuje u Rusiju, gdje će sa zvaničnicima razgovarati o sporazumu, poslije čega će posetiti Azerbejdžan, Jermeniju i Gruziju.