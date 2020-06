Upozorenje iz SZO: Pandemija je još uvijek na početku

Portparol Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Јašarević izjavio da je pandemija virusa korona još uvijek na početku.

Prema njegovim riječima, sve svjetske vlade moraju da udvostruče napore kako bi se ona zaustavila.

“Moramo shvatiti da postoji rizik da mnogo više ljudi oboli. Budući da većina ljudi nije bila zaražena, nemaju imunitet. Ako zdravstveni sistemi nisu u mogućnosti da adekvatno identifikuju i pružaju pomoć onima koji su bolesni, a one koji su bili s njima u kontaktu stave pod nadzor, možemo očekivati ono što se već vidi u nekim zemljama, a to je da poslije relaksacije mjera dođe do porasta broja oboljelih”, rekao je Јašarević za hrvatsku televiziju Nova.

On je rekao da ljudi koji osjećaju simptome koji mogu biti povezani sa Kovid-19, a to su kašljanje, bol u plućima, temperatura, u svakom slučaju ne bi trebalo da izlaze, ali ako su već napolju, obavezno moraju da nose zaštitne maske.

Upitan može li se reći da je svijet ušao u drugi talas ili je ovo nastavak prvog talasa, Јašarević je rekao da je iz perspektive SZO epidemija još uvijek na početku, prenosi portal Indeks.

“Mi smo još uvijek na početku ove pandemije i ono što se sada vidi u raznim dijelovima svijeta, doseže se taj vrhunac koji se bio dogodio u Kini”, rekao je Јašarević.