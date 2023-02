Upozorenje na cunami u Turskoj, panika na ulicama (VIDEO)

Nakon zemljotresa koji je večeras pogodio Tursku, Evropsko-mediteranski seizmički centar (EMSC) upozorio je na opasnost od cunamija.

Potres je, prema preliminarni podacima, bio jačine 6,5 Rihterove skale, saopštio je Evropsko-Mediteranski seizmolški centar.

Epicentar potresa bio je 20 kilometara zapadno od Antakije u provinciju Hataj i 75 kilometara od sirijskog grada Latakija.

Priobalje bi trebalo da se evakuiše hitno, jer postoji opasnost od cunamija nakon najnovijeg potresa u Hataj, prenosi Telegraf.rs.

Zemljotres je izazvao paniku medju ljudima i oštetio izvijestan broj zgrada, a prema navodima očevidaca osjetio se i u Egiptu i Libanu, navela je britanska agencija Rojters.

Anadolija je izvijestila da se zemljotres osjetio i u Jordanu i Izraelu. Očevici su za Rojters naveli da turski spasilački timovi provjeravaju da li ima povrijeđenih u najnovijem zemljotresu.

‼TSUNAMI ALERT Following the #earthquake (#deprem) M6.4 occurred 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 20 min ago (local time 20:04:29). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below pic.twitter.com/GjjEJItxV0