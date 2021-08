Uragan "Ida" stigao do obale Luizijane

NJU ORLEANS - Ulice u dijelovima Nju Orleansa već su poplavljene, uragan "Ida" stigao je na obalu Luizijane.

"Ida" je trenutno u kategoriji 4 po jačini, od maksimalnih pet, s vjetrovima brzine više od 240 kilometara na sat te mogućnosti da ojača do maksimalne kategorije u narednim časovima.

(Index)

Breaking: Conditions are quickly deteriorating in Grand Isle, Louisiana, as Hurricane Ida approaches the area. (Video via John Humphress) pic.twitter.com/Qxx6s3OM9X