Uragan Ijan pogodio Floridu: "Ovo je najveća oluja koju smo ikada vidjeli"

MAJAMI - Uragan Ijan pogodio je Floridu, praćen silovitim vjetrom i obilnim padavinama koje su prouzrokovale katastrofalne poplave i nestanak struje širom te američke savezne države, prenosi AP.

Više od 2,5 miliona stanovnika Floride, na obalama Meksičkog zaliva, dobilo je naredbu ili upozorenje za evakuaciju, u trenutku kada se približavao uragan Ijan, koji prije toga pogodio Kubu

Ijan je praćen vetrom od 185 km/h stigao u srijedu na kopno, na jugozapadu Floride, u 15:05 sati po lokalnom vremenu, u blizini Kajo Koste kao oluja 4. kategorije prema Nacionalnom centru za uragane (NHC).

"Uragan je prouzrokovao katastrofalne poplave", dodaje se u saopštenju NHC.

Ijan je u srijedu pretvarao ulice u rijeke i rušio je drveće u jugozapadnoj Floridi, uz vetar koji je jačao do brzine od 241 km/h,tako da se na kopnu oluja kategorije 4, na petostepenoj Safir-Simpsonovoj skali, izjednačila sa petim najjačim uraganom, mjereno brzinom vetra, koji je ikada pogodio SAD, navodi AP.

Guverner Floride Ron De Santis izjavio je u srijedu uveče da je ovo verovatno "jedan od pet najrazornijih uragana koji su dosad pogodili Floridu".

"Uragan Ian je najveća oluja koju je jugozapad Sjedinjenih Američkih Država ikada vidio. To sa sobom donosi mnogo opasnosti u pozadini. Govorili smo ljudima da budu oprezni kada oluja prođe", rekao je guverner Floride Ron De Santis.

U blizini putanje uragana, istočno od ostrva Ki Vesta u nevremenu je potonuo brod s kubanskim migrantima i obalska straža još traga za 20 ljudi, pošto je troje spasila, a četvoro je uspjelo da dopliva do obale.

Zdravstveni zvaničnici su prijavili da je oštećen krov jedne bolničke jedinice intenzivne nege, a takođe je saopšteno da je došlo do isključenja struje za dva miliona korisnika većinom u blizini putanje uragana.

Policija je u obližnjem Fort Majersu primala pozive od ljudi zarobljenih u poplavljenim kućama ili od njihovih zabrinutih rođaka, a prema snimcima na društvenim mrežama neke četvrti ovog grada su zbog poplava izgledale poput jezera.

Ijan je oslabio kasnije u srijedu do kategorije 1 sa vetrom 144 km/h dok se kretao dalje kopnom, a danas se očekuju olujni udari na suprotnoj strani ove američke države, na sjeveroistoku Floride.

Storm surge is to the top of the barrier. Water is coming into Wink News. #flwx #Ian pic.twitter.com/DQEOvrbYgn — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) September 28, 2022

Očekuju se i uraganski vjetrovi širom centralne Floride uz vjerovatne velike poplave, saopštio je centar za uragane sa sjedištem u Majamiju.

U SAD do sada nije prijavljen nijedan smrtni slučaj od posljedica uragana Ijan, koji je prethodno pogodio Kubu, gdje su dvije osobe poginule, a cijelo ostrvo ostalo bez struje, nakon što je oborena elektroenergetska mreža u zemlji.

Guverneri američkih država Južne Karoline, Sjeverne Karoline, Džordžije i Virdžinije preventivno su proglasili vanredno stanje.

Prognostičari su saopštili da će se Ijan nastaviti ka tim državama kao tropska oluja, koja će vjerovatno donijeti više poplavnih kiša tokom vikenda.