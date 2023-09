Uragan Li prijeti dijelu Kanade i Amerike

Uragan Li postaje prijetnja za sjeveroistični dio Amerike i atlantske Kanade sve veća, javlja "CNN". Naime, on bi mogao dohvatiti ova područja bez obzira na to gdje se oluja kretala ovog vikenda.

Ogromna oluja, koja je od srijede poslijepodne bila uragan kategorije 2, nastavila se kretati sjeverozapadno otvorenim Atlantikom i bila je 675.9245 km jugozapadno od Bermuda.

Upozorenje na tropsku oluju ostaje na snazi ​​za Bermude uoči Lijevog susreta s ostrvom u četvrtak. Nakon što je na Bermude donio jake vjetrove, obilne padavine i opasno more, Li će se usmjeriti na dijelove Amerike i Kanade.

Njegovi vjetrovi bi već u petak naveče mogli stići u dijelove Nove Engleske.

Li će oslabiti, ali uticaji oluje izvan centra biće značajni zbog njene kolosalne veličine, koja je znatno porasla od vikenda.

