Uragan Majkl pogodio Floridu, nosi sve pred sobom

Uragan Majkl pogodio je oblast u blizini grada Meksiko Bič u saveznoj američkoj državi Floridi jačinom uragana četvrte kategorije, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Uragan je izazvao smrtonosne olujne talase donoseći sa sobom vjetrove jačine 250 kilometara po času, prenosi AP.

Snažni vjetrovi uragana srušili su i pojedine objekte u mjestu Panama Siti Bič.

Uragan Majkl ranije danas je prerastao u uragan kategorije četiri prije nego što će pogoditi Floridu, dok je 500.000 ljudi savjetovano da se evakuiše.

"Vrijeme za evakuaciju duž obale je prošlo", napisao je ranije danas na svom Twitter nalogu guverner Floride Rik Skot i dodao: "ako odlučite da ostanete u zoni evakuacije, morate odmah da tražite sklonište".

Predsjednik SAD Donald Tramp proglasio je vanredno stanje u cijeloj Floridi, prenio je Rojters.

Gradonačelnik Apalačikole Van Džonson rekao je da je u gradu koji bi mogao najviše da bude pogođen na snazi obavezna evakuacija.

"Moja najveća briga je da su pojedini ljudi tek sada počeli da shvataju ozbiljno ovu oluju i da se evakuišu", rekao je on za CNN.

"Nadam se da će drugi koji nisu donijeli takvu odluku uspjeti da odu dok su putevi prohodni i prije nego što se zatvore mostovi", rekao je Džonson.

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf