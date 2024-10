Uragan oduvao novinara u programu uživo (VIDEO)

Novinar CNN uključio se uživo u program sa lica mjesta iz Floride tokom uragana Milton koji je stigao u tu zemlju, a onda je snimljen šokantan trenutak.

Na snimku se vidi reporter koji pokušava da stoji mirno, ali ga uragan odnosi u stranu, prenosi b92.

Tanjug prenosi da je uragan Milton oslabio na tropsku oluju kategorije jedan, sa vjetrovima jačine 144 kilometara na čas, ali je u dijelovima Floride i dalje na snazi vanredna situacija, saopštio je danas Nacionalni centar za uragane.

Want to know what it feels like to be inside a hurricane? Turn on @CNN. Here's @BillWeirCNN losing his hat a few minutes ago: pic.twitter.com/EZNnpz3K6e