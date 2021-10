Uragan pustošio Italiju, ima žrtava

RIM - Jug Italije se sprema za još dva dana razornih kiša i poplava dok rijedak mediteranski uragan zvani "Mediken" pustoši ovaj region.

U dosadašnjem nevremenu je stradalo dvoje ljudi, a sicilijanski zvaničnik Nelo Musumeci potvrdio je da je nestala još jedna osoba.

Muškarac (53) je poginuo kada se njegovo vozilo zaglavilo u bujici u Kataniji, na istočnoj obali Sicilije, objavila je ANSA.

Policija vjeruje da je on izašao iz vozila i pokušao da pobjegne pred nadirućom vodom, ali nije uspio, a njegovo beživotno tijelo je naknadno pronađeno.

Climate change is real! Flash flooding in Catania, Italy has turned roads into rivers pic.twitter.com/YOP7Oubw7T

U sličnoj tragediji u nedjelju je šezdesetsedmogodišnji muškarac poginuo u Kataniji pošto mu je automobil ostao zaglavljen u vodi i mulju, a za njegovom suprugom se još traga.

Gradonačelnik Katanije Salvo Poglieze je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće ako je to moguće.

In a brief respite from torrential rain, shop owners sought to dry out their businesses after widespread flooding swamped the Sicilian town of Catania, turning streets into rivers https://t.co/F5TV8joVEg pic.twitter.com/2MqOep9Q7u