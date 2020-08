Urnebesna reakcija Melanije nakon pozdrava s Ivankom

Republikanska nacionalna konvencija na kojoj je Donald Tramp najavio svoju drugu kandidaturu za predsjednika SAD, prošla je u ozračju masovnih protesta i nemira, uzrokovanih novim slučajem prekomjerne upotrebe nasilja od strane policije nad afroameričkom populacijom.

Ipak, mandat Donalda Trampa u prethodne četiri godine pored napetih odnosa u zemlji i brojnih kontroverznih izjava, obilježile se i mnogobrojne zanimljive reakcije njegove supruge Melanije Tramp koje mnogo govore o odnosima koji vladaju u ovoj porodici.

Jedna od takvih scena desila se upravo na republikanskoj konvenciji, a reakcija Melanije nakon što se s njom pozdravila Donaldova kćerka Ivanka govori više od hiljadu riječi.

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT