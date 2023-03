Urušavanje poda u hramu ostavilo najmanje 12 mrtvih vjernika

NJU DELHI - Najmanje 12 ljudi poginulo je u četvrtak kada se pod hinduističkog hrama u centralnoj Indiji srušio pod težinom vjernika koji su pohrlili na to mjesto kako bi obilježili sveti dan. Desetine ljudi u hramu Belešvar Mahadev u gradu Indoreu države Madja Pradeš pali su na stubište velikog otvorenog bunara kada se pod ispod njih urušio u četvrtak ujutro.

Incident se dogodio dok su hinduistički bakte obilježavali Ram Navami, koji se slavi kao rođendan hinduističkog boga Rama.

Približno 30 ljudi palo je na stubište bunara, u koje se vjernici mogu spustiti kako bi došli do vode. Policija je rekla da je 17 ljudi spašeno, ali da je 12 poginulo u urušavanju. Stepenice su bile uobičajna arhitektura u Indiji sve do 1800-ih. Strukture se jako razlikuju po veličini i ukrasima.

Većina spašenih prevezena je u lokalnu bolnicu i zbrinuta su zbog povreda.

