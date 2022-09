Urušila se brana: Voda odnijela kuće i auta, ima poginulih

JOHANEZBURG - Najmanje tri osobe su poginule, a 40 je povrijeđeno kada je usljed urušavanja brane u Južnoafričkoj Republici nabujala voda odnijela kuće i automobile, saopštile su danas vlasti.

Zid brana se urušio kod grada Džagersfontejn u provinciji Fri Stejt.

The JDP mine dam wall in Jagersfontein, Free State collapsed letting the powerful water out to the residential area. Evacuation efforts are underway. pic.twitter.com/DuP8STdE24

U toku je akcija spašavanja u blizini rudnika.

U poplavama su oštećeni tornjevi mobilne telefonije, vodovodne cijevi, a pojedini putni pravci su u prekidu.

#freestatedam | News Update Video : moments before the dam burst The main road leading into Jagersfontein(Free State) is flooded. At present 1 person is missing & 7 were rescued from the mud slide#freestate pic.twitter.com/4FZzmW2piy