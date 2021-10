Urušila se zgrada u Gruziji, među zarobljenima i djeca

U gruzijskom gradu Batumiju danas se urušio dio stambene zgrade, a ima i žrtava, javlja agencija RIA Novosti pozivajući se gruzijsku agenciju Batumelebi.

Ispod ruševina petospratnice ima i zarobljenih, među kojima su i deca.

Na mestu nesreće su ekipe hitne pomoci, vatrogasci i policija koja je postavila kordon oko zgrade koja se urušila.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se spasilačke ekipe sa teškom mehanizacijom koje raščišćavaju ruševine.

Za sada nije poznat uzrok nesreće.

A 6 year old child was pulled out of the car trapped under the rubble of collapsed house in #Batumi #Georgia country#disaster #catastrophe #RESCUE pic.twitter.com/EgzpSiN5b7