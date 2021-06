Urušila se zgrada u Majami Biču

MAJAMI - Zgrada u Majami Biču na Floridi djelimično se urušila, a sve službe su na terenu, izvijestili su vatrogasci.

"Vatrogasna služba Miami-Dadea je na mjestu događaja gdje se djelimično srušila zgrada. Na terenu je više od 80 pripadnika, uz pomoć mnogih vatrogasnih jedinica", izvijestili su iz vatrogasne službe.

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific.pic.twitter.com/pwLy5fepR0