Urušilo se pristanište u SAD: Poginulo sedam ljudi čekajući trajekt

ATLANTA - Najmanje sedam osoba poginulo je kada se srušio dio brodskog pristaništa kod obale američke države Džordžije, saopštili su zvaničnici.

Čamci američke Obalske straže tragaju za nestalim ljudima nakon što je oko 20 lica palo u vodu.

Nesreća, u kojoj ima i povrijeđenih, dogodila se tokom proslave u maloj zajednici potomaka crnačkih robova na ostrvu Sapelo, saopštile su vlasti.

Pristanište se srušilo dok su ljudi čekali trajekt.

7 people are dead after a dock collapsed on Sapelo Island(outside of Savannah), Georgia. At least 20 people went into the water and they are working to determined injuries. pic.twitter.com/8XKF5pte8K