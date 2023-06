Urušio se dio nadvožnjaka na auto-putu (VIDEO)

FILADELFIJA - Nadvožnjak na auto-putu u Filadelfiji djelimično se urušio nakon što se ispod njega zapalio kamion, a čulo se i nekoliko eksplozija.

Za sada nema podataka o povrijeđenima, prenosi "Reuters".

Lokalni mediji emitovali su snimke na kojima se vidi dim koji izlazi iz ruševina urušenog dijela auto-puta na istočnoj obali Amerike.

#BREAKING: A Fuel Tanker has caught fire and exploded underneath Interstate highway 95 causing the entire northbound overpass to collapse #Philadelphia | #PA Currently, multiple emergency crews and other emergency agencies are on scene to a major fire after a fuel…