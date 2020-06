Rast nivoa vode rijeke Kola i topljenje leda oštetili su potporne zidove željezničkog mosta u Murmansku u Rusiji, koji se zatim urušio.

Željeznica je obećala da će ponovo uspostaviti strukturu u roku od pet dana.

Do tada, putnici se prevoze autobusima.

Most je, prenose svjetski mediji iz tridesetih godina dvadesetog vijeka, a prije šest godina vršene su popravke.

Emergency situation in the Russian region as the railway bridge crashes pic.twitter.com/sdK3Pg3IX3