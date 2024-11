Urušio se vazdušni most na aerodromu: Otkinuta vrata Boeing 777

Boeing 777 avio-kompanije Kuwait Airways je oštećen nakon što se vazdušni most sa kojim je bio povezan urušio.

Prilikom pada mosta otkinuta su lijeva vrata letjelice.

Incident se dogodio u srijedu 6. novembra na aerodromu Hazrat Shahjalal International u Daki (DAC). Boeing 777-300ER Kuwait Airways, registracije 9K-AOJ, je u ranim jutarnjim časovima sletio na bangladeški aerodrom nakon čega se parkirao pored terminala.

Iskrcavanje putnika obavljeno je uz pomoć vazdušnog mosta, prikačenog na vrata L1.

Kuwait Airways door damaged after boarding bridge collapses at Dhaka Shahjalal International Airport, Bangladesh. Group Captain Quamrul Islam, executive director of HSIA, reported that Kuwait Airways flight KU283 had landed at the airport around 1:30 am local time when… pic.twitter.com/rfkTOTxQHw