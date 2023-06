Urušio se veliki most preko rijeke Gang (VIDEO)

Most u izgradnji srušio se u nedjelju u gradu Bagalpur u indijskoj državi Bihar – drugi put u posljednjih 14 mjeseci.

Dva dijela mosta u izgradnji, jedan za drugim, urušila su se i upala u rijeku Gang koja protiče ispod.

Nije prijavljeno da ima žrtava ili povrijeđenih. Naređena je istraga o urušavanju mosta koja će utvrditi ko je od nadležnih odgovoran.

Dio istog mosta u izgradnji urušio se i 30. aprila prošle godine. Tada je kao uzrok incidenta označen labav kabl, ali su građani okrivili korupciju zbog koje su, kako sumnjaju, upotrebljeni nekvalitetni i jeftini građevinski materijali.

India:— An under construction bridge in Bihar, India has collapsed, twice in two years. pic.twitter.com/5ljXpWHVcV