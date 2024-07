Ušao u lift u subotu, a izašao u ponedjeljak (FOTO)

Ravindran Nair (59) iz južne indijske savezne države Kerala, koji je bio zarobljen u bolničkom liftu 42 sata bez hrane i vode, rekao je za BBC kako se bojao da će tamo umrijeti.

Muškarac kaže da se u subotu poslijepodne trebao sastati s ljekarom, a u liftu je ostao zaglavljen do ponedjeljka ujutro. Tad ga je pronašao dežurni operater. Ravindran je trenutno u bolnici, gdje se liječi od dehidracije i bolova u leđima.

Članovi njegove porodice prvo su mislili da je na poslu, ali kasnije su kontaktirali policiju i krenuli u očajničku potragu za njim.

Nakon što su se o incidentu raspisali lokalni mediji, vlasti su bile primorane suspendovati tri tehničara. Ministrica zdravstva izvinila se Nairu, a pokrenuta je i interna istraga, piše BBC, a prenosi Jutarnji list.

"Prije nekoliko mjeseci, nakon što sam pao u kupatilu i povrijedio leđa, počeo sam redovno dolaziti u bolnicu. Inače se vozim liftom koje je namijenjeno zaposlenima, no taj put ušao sam u lift za pacijente i posjetioce. Trebao sam ići do drugog ugla, ali odjednom se začuo tup udarac i lift je stao između spratova. Odmah sam nazvao broj za hitne slučajeve, ali niko se nije javljao na telefon. Pokušao sam kontaktirati suprugu, no nije bilo moguće uspostaviti poziv", rekao je.

Uhvatila ga je, kaže on, panika i počeo je lupati po vratima lifta kako bih privukao nečiju pažnju.

"Tad mi je telefon pao na pod i prestao raditi. Vikao sam i vrištao 'upomoć', rukama pokušavao razdvojiti vrata, ali uzalud.

U liftu se već bilo i smračilo, ali srećom, barem sam imao vazduha za disanje. Sati su prolazili, više nisam imao pojma je li dan ili noć... Spavao sam u jednom uglu, a nuždu sam morao obavljati u drugom. Nisam mogao popiti tabletu za pritisak jer nisam imao vode, a usta su mi bila toliko suva od vikanja upomoć da nisam mogao ni gutati", dodaje ovaj nesrećni Indijac.

Počeo se pitati hoće li umrijeti u tom liftu.

"Brinuo sam se za ženu i djecu, razmišljao o svojim pokojnim roditeljima i precima. Ali onda sam se nekako sabrao i rekao sam sebi da moram prebroditi ovo zastrašujuće iskušenje", ispričao je Ravindran Nair.

Pomoć je konačno stigla u ponedjeljak ujutro, oko 6 sati po lokalnom vremenu, kad je dežurni operater otvorio vrata.

Bolnica je u međuvremenu ispred lifta stavila obavijest o zabrani korištenja dok se isto ne popravi.

