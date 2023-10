Ušetao u "McDonald's" s tri kutije miševa i napravio haos (VIDEO)

​Snimljen je šokantan trenutak kada propalestinski aktivist desetine miševa obojenih u boje palestinske zastave pustio na slobodu. Ali ne bilo gdje, nego u restoranu "McDonald's".

Širom svijeta bilježe se antisemitski incidenti otkako je Izrael pokrenuo ofanzivu na Gazu isprovociran užasima koje su počinili militanti Hamasa 7. oktobra. Jedan takav dogodio se juče u Birmingemu u Engleskoj.

Na TikToku je objavljen snimak koja prikazuje muškarca s palestinskom zastavom na glavi koji iz automobila s lažnom tablicom "Free Palestine" i "PAIISTN" vadi tri kutije s miševima. Obojeni su u zelenu, crnu, bijelu i crvenu boju.

Prije nego što ih je bacio na pod, pokazao ih je grupi tinejdžera koji su se tamo zatekli.

A Muslim anti-Israel protester in Birmingham, England spray painted dozens of mice the colors of the Palestine flag. He then released them at a McDonalds at the Star City location. pic.twitter.com/LMDKLfvLSq