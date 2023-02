Ušetao u tursku ambasadu u SAD i donirao 30 miliona dolara za žrtve potresa

ISLAMABAD/VAŠINGTON - Nepoznati pakistanski državljanin ušao je u tursku ambasadu u Vašingtonu i donirao 30 miliona dolara za postradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji, saopštio je danas pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

"Duboko sam dirnut primjerom anonimnog Pakistanca koji je ušao u tursku ambasadu u SAD i donirao 30 miliona dolara za žrtve zemljotresa u Turskoj i Siriji", napisao je Šarif na Tviteru, prenosi CNN.

On je naglasio da je to "veličanstven primjer filantropije koja omogućava čovječanstvu da trijumfuje nad naizgled nepremostivim preprekama", prenosi Tanjug.

Broj poginulih u zemljotresima koji su pogodili u ponedeljak Tursku i Siriju porastao je na 28.192, saopšteno je sinoć.

Turski potpredsednik Fuat Oktaj rekao je na konferenciji za novinare da je u toj zemlji stradalo 24.617 ljudi.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.