Uslikan misteriozni kineski ratni brod (FOTO)

PEKING - ​Potpuno nova kineska korveta ili laka fregata je navodno krenula na svoje prvo putovanje.

Dizajn broda dijeli neke široke sličnosti sa švedskim korvetama klase Visbi koji izbjegavaju radar, sa glavnim topom koji se nalazi skriven unutar niske vidljive kupole kada se ne koristi, iako ovaj novi brod izgleda veći.

Brz napredak rada na ovom brodu naglašava impresivne razmjere i obim sposobnosti kineske brodogradnje, što predstavlja značajne izazove čak i za najopremljenije zemlje, posebno za Sjedinjene Države.

Prije samo dvije nedjelje, prvi kineski nosač autohtonog dizajna, opremljen katapultima i drugim velikim napretkom, takođe je započeo svoja početna ispitivanja na moru.

Something for the naval guys ... seems as if that small stealthy unknown corvette - or light frigate-sized surface combatant - is out at sea. Based on what i found it is an undesignated “comprehensive test platform”.@AlexLuck9 @CovertShores @navalnewscom @xaviervav @horobeyo pic.twitter.com/gjQIcUmwor