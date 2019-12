Uspješno testirana rusko-indijska supersonična raketa

​U Indiji uspješno testirana supersonična krastreća rusko-indijska raketa „BraMos“. Video lansiranja je objavljen na twitteru indijskog Ratnog vazduhoplovstva.

Raketa „Zemlja-zemlja“ bila je lansirana sa lovca Su-30MKI, nakon čega je pogodila metu kod obale države Odiša, prenosi Sputnjik.

Rusko-indijsko preduzeće „Bramos“ osnovano je 1998. godine i nazvano u čast reka Bramaputre i Moskve. Ono proizvodi kratsreće rakete, lansirne sisteme, sisteme za upravljanje raketama, oprema skladišta, obučava posade, vrši remont i modernizuje rakete.

Raketa „BraMos“ može da razvije brzinu koja je 2,5 do 2,8 puta brža od zvuka. Raketa se može lansirati sa podmornica, brodova, obalskih sistema i aviona.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M