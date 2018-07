Uspješno završena akcija: Spaseni svi dječaci i trener iz pećine na Tajlandu

BANGKOK - Svih 12 dječaka i njihov trener spaseni su iz pećine na sjeveru Tajlanda gdje su bili zarobljeni od 23. juna, javljaju agencije.

Pripadnici moranaričkih "foka" su naveli da su svi bezbjedni, a u pećini su jedino ostali ljekar i trojica "foka".

Svjedoci kažu da sa mjesta događaja otišla jedna ambulantna kola.

Mediji su ranije prenijeli riječi sekretara Ministarstva zdravlja Tajlanda Džedsada Čokdumrongsuk da postoji mogućnost da su dva dječaka dobili plućnu infekciju, ali da su svi zdravi i nasmijani.

Akcija spasavanja u kojoj je učestvovalo 90 spasilaca iz cijelog svijeta trajala je tri dana. Danas, poslednjeg dana akcije, spasilački tim izveo je na površinu najmlađeg (11) i najstarijeg (25) člana fudbalskog tima "Divlji medvedi" i još dva dječaka.

Nažalost, spasavanje zarobljenih dječaka je ipak odnijelo jednu žrtvu. Ronilac Saman Kunan (39) je preminuo je prije nekoliko dana zbog nedostatka vazduha dok je pokušavao da se vrati u komandni centar duboko pod zemljom.

Kunan se vraćao poslije isporuke boca sa kiseonikom do pećine gdje su dječaci, kada je ostao bez vazduha dok je bio pod vodom.

I’m thrilled that all of 12 boys and the coach survived the #ThaiCaveResue but can’t stop thinking of retired #ThaiNavySeal Sgt. Major Saman Gunan who lost his life while delivering oxygen tanks during the rescue.



