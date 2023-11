Uspon antisemitizma u Francuskoj, grafiti govora mržnje sve su brojniji (VIDEO)

PARIZ - U okolini Pariza proteklih dana osvanuli su grafiti s Davidovim zvijezdama, u jeku antisemitskih incidenata za koje francuski politički čelnici kažu da ih "podsjećaju na tridesete godine prošloga vijeka".

Oko 60 Davidovih zvijezda nacrtano je u ponedjeljak naveče na zidovima kuća u 14. pariškom okrugu, objavio je "BBC" koji navodi da se Francuska bori s velikim porastom antisemitskih incidenata. Više od 850 takvih incidenata prijavljeno je u Francuskoj od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin.

Pariške vlasti najavile su da će pokrenuti istragu zbog oštećivanja imovine s rasističkim namjerama.

Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. #NeverAgainIsNOW #JewishLivesMatter #Antisemitism #StandwithIsreal pic.twitter.com/TdtT6do27O