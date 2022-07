Uvedene prve restrikcije tople vode i grijanja u Nemačkoj

BERLIN - U Njemačkoj je, zbog velikog rasta cijena energenata, jedna stambena zadruga uvela restrikcije tople vode i grijanja.

Stanari jedne zgrade u mjestu Dopoldisvalde, u pokrajini Zaksoniji, dobili su obavještenje da će ubuduće toplu vodi imati samo od četiri do osam, od 11 do 13 i 17 do 21 sat.

Objašnjeno je da pošto cijene gasa i struje stalno rastu mora da se sprovodi štednja prije zime.

Iz tog razloga je grijanje do septembra potpuno isključeno, a topla voda će biti puštana samo u navedenim terminima.

"Ne želimo da nerviramo stanare, već da se prilagodimo da moža iduće godine nećemo moći da plaćamo troškove", istakao je direktor stambene zadruge Falk Kin-Majzegajer.

On je kazao da svako treba da da doprinos.

"Želimo da stanari dobro prođu kroz krizu. Život je već dovoljno skup", objasnio je Kin-Majzegajer.