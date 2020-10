Uz povike Alahu ekber odsjekao čovjeku glavu, policija ga likvidirala?

PARIZ - Francuska policija saopštila je da je ubila napadača koji je nešto ranije ubio muškarca u predgrađu Pariza ubodom noža u vrat.

Prema nepotvrđenim izvještajima, napadač je tokom ubistva uzvikivao "Alahu ekber".

Neki mediji takođe nezvanično javljaju da je napadač muškarcu odsjekao glavu.

"Obezglavljeno tijelo je pronađeno oko 17.30. Kada je policija stigla na mjesto događaja napadač je još bio prisutan i prijetio je službenicima oružjem", rekao je neimenovani izvor, prenosi "Daily Mail".

Viši saradnik Instituta za Bliski Istok Šarl Lister objavio je na Twitteru da je žrtva napada jedan učitelj.

BREAKING - A male teacher has been beheaded by a suspected jihadist in #Paris, who was subsequently shot dead by police.