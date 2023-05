Užas na kućnoj žurci, ubijena dva tinejdžera

BEJ SENT LUIS - Dva tinejdžera su ubijena, a najmanje četvoro ih je ranjeno kada je napadač otvorio vatru na kućnoj zabavi u gradu Bej Sent Luis u američkoj saveznoj državi Misisipi.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni (19) je uhapšen, a dvije žrtve, starosti 16 i 18 godina, podlegle su povredama, prenio je "ABCnews".

Dvije žrtve su učenici srednje škole Bej u Bej Sent Luisu, dok je četvoro iz srednje škole Henkok u Kilnu, 21 kilometar sjeverozapadno od Bej Sent Luisa.

BAY ST. LOUIS, Miss. (AP) — Police have charged a 19-year-old man with killing two teens and wounding four others in an early Sunday shooting at a house party on the Mississippi Gulf Coast. pic.twitter.com/tyoZxgyHlQ