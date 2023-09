Užas na svadbi: Više od 100 mrtvih, u požaru stradali i mladenci (VIDEO)

Najmanje stotinu ljudi je poginulo, a 150 je povrijeđeno u požaru na proslavi vjenčanja u okrugu Hamdaniya u iračkoj pokrajini Nineveh, objavili su irački državni mediji rano jutros, a prenosi Reuters.

Lokalni izvori ističu da bi broj žrtava mogao biti i veći.

Više od 450 ljudi je poginulo i povrijeđeno u požaru na vjenčanju, navodi se u objavi Društva iračkog Crvenog polumjeseca na X-u, bivšem Twitteru.

IRCS je nezavisna organizacija za humanitarnu pomoć u Iraku.

#BREAKING #Iraq One hundred people were killed at a wedding in a fire in northern Iraq, and another 150 were injured. pic.twitter.com/MXXEB8VAt6

Najim al-Jubouri, guverner pokrajine Nineveh u kojoj je izbio požar, rekao je ranije da još nema konačnih podataka o žrtvama, sugerišući da bi broj žrtava mogao i dalje rasti. Zamjenik guvernera Nineveha Hassan al-Allaq takođe je ranije rekao Reutersu da je potvrđena smrt 113 osoba, prenosi Index.

Vatra je, saopštila je lokalna civilna zaštita, zahvatila veliku dvoranu u kojoj je bilo vjenčanje, a nakon što je tokom proslave zapaljen vatromet. Video dopisnika Reutersa s mjesta događaja prikazuje vatrogasce kako se penju preko izgorjele zgrade u potrazi za preživjelima.

Iraq- At least 100 people have died and 150 others injured after a fire broke out at a wedding in northern Iraq Early reports say it broke out after fireworks were lit.-BBC #IraqWeddingFire #Pray #RIP pic.twitter.com/FR7IjelZji