Užas u Australiji: Zmija otrovnica pronađena u dječjem krevetu (VIDEO)

U Australiji je opasna zmija otrovnica pronađena u krevetu devojčice, sakrivena među njenim igračkama.

Kako prenosi CBS Njuz, incident se dogodio u jednom gradiću u australijskom Kvinslendu, kada je zmija pokušala da se kamuflira među igračkama, ali ne zadugo pošto su je roditelji na vrijeme otkrili.

Riječ je o vrlo opasnoj vrsti otrovne zmiije koje su česte u istočnoj Australiji, a često njihov ujed može da dovede do smrtnog ishoda.

Pozvana je nadležna služba koja je uhvatila i odnijela zmiju, a video snimak njenog hvatanja je uskoro postao viralan, prenosi Tanjug.

A venomous red-bellied black snake was removed from a home in Australia after it was discovered curled up in a child’s bed. pic.twitter.com/Y2Uk8yIfSi