Užas u Londonu: Mačetom napadao prolaznike, povrijeđeni i policajci (VIDEO)

LONDON - Pomahnitali muškarac danas je u sedam časova počeo mačetom da napada ljude na sjeveroistoku Londona i u njegovm napadu povrijeđeno je više ljudi i dva policajca.

"Prvo je autom uradio u jednu kuću, zatim je mačetom počeo nanositi povrede slučajnim prolaznicima", javlja SkyNews, prenosi 24.sata.hr.

Povrijedio je dvojicu policajaca koji su ga pokušali obuzdati.

Napad se dogodio u blizini prometne metro stranice Hainaut koja je trenutno zatvorena.

"Dok sam hodao prema stanici, vidio sam vozilo hitne pomoći kako ide prema mjestu događaja i drugo kako odlazi. Put je bio blokiran s obe strane ulaza u stanicu i obustavljen je sav prevoz u tom području. Helikopter je kružio područjem", kazao je za SkyNews jedan prolaznik.

4 people severely slashed, cut & stabbed up in Hainault North East London. Here is footage of the attacker with a machete who looks European but may not be. London is a Khanage Zone & Sadiq Khan needs to be voted out on Thursday. #SusanHall #ULEZ https://t.co/IhNkj9Du2u