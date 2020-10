Uzbuna u Londonu, policija opkolila bolnicu

LONDON - Britanska policija izašla je na teren nakon bezbjednosnog incidenta u Bolnici "Sveti Toma" u Londonu.

U saopštenju policije navodi se da je Vestminsterski most, koji vodi ka zgradi Parlamenta Velike Britanije, zatvoren za saobraćaj.

Iz policije ističu da će objaviti više informacija kada budu znali više o incidentu.

Očevici su na društvenim mrežama objavili da je primijećeno prisustvo naoružane policije, te da nikom nije dozvoljen ulazak ili izlazak iz bolnice.

Za sada nema komentara iz bolnice o incidentu.

The cordons are being removed at St Thomas' Hospital. Westminster Bridge has reopened. Lambeth Palace Road sill closed for now. Lambeth Bridge is very busy [ro] pic.twitter.com/jNGgGX6x9g