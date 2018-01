Uzbuna u londonskoj stanici metroa

LONDON - Britanska policija blokirala je stanicu metroa Kings kros u Londonu poslije izvještaja o prisustvu sumnjivog paketa.

Okolne ulice su zatvorene, a na licu mjesta je jedinica sa specijalno obučenim psima.

Caledonian & Pentonville, around 9:30 while police get people out of the way #kingscross pic.twitter.com/gf51Dw9ffT