Uznemirujuća reklama za vakcine razbjesnila Australijance

Reklama za vakcinu protiv virusa korona, čije emitiranje je platila vlada Australije, izazvala je burne reakcije u tamošnjoj javnosti, javlja BBC.

Vladina reklama prikazuje mlađu ženu na respiratoru koja pokušava da diše te je očigledno u panici. Reklama potom prikazuje sljedeći tekst: "Kovid-19 može pogoditi svakoga... rezervišite svoj termin za vakcinaciju".

Kritičari kažu da je ova vladina reklama usmjerena na mlade ljude, što smatraju licemjernim i pogrešnim s obzirom na to da će se osobe mlađe od 40 godina u Australiji moći vakcinisati tek krajem godine.

Zdravstvene službe u Australiji, naime, preporučuju da mlađe osobe pričekaju na vakcinaciju Pfizerovim cjepivom, umjesto AstraZenece, koje na zalihama ima dovoljno. Ali, Pfizerove vakcine u Australiji nema dosta, pa će mlađi morati pričekati na tu vakcinu.

Ova reklama za sada se prikazuje samo u Sidneju, gradu koji je zbog širenja delta soja nedavno ušao u treću sedmicu zatvaranja.

Australijske vlasti danas su prijavile 112 novih slučajeva zaraze, čime su prešli brojku od 700 slučajeva od pojave delta soja sredinom juna.

Sporna reklama emitovana je u okviru velike vladine kampanje pod nazivom "Arm Yourself", koja je pokrenuta juče.

"Potpuno je uvredljivo emitovati ovakvu reklamu u trenutku kad Australijanci u toj starosnoj grupi još uvijek čekaju na svoje vakcine", napisao je australijski TV novinar Haj Rimington.

"Zašto se obraćamo mladima? Ne bismo li se trebali obraćati starijima od 55, koji se dvoume oko vakcinacije?" napisao je jedan australijski korisnik Twittera o spornoj reklami.

Uklanjanje ove reklame iz etera zatražio je niz Australijanaca, među kojima su i zdravstveni radnici.

Ali, vlada je stala u odbranu reklame.

"Reklama je namjerno uznemirujuća kako bi poslala snažnu poruku o potrebi da se ostane kod kuće, da se testira i da se prijavi za vakcinaciju", rekao je Pol Keli, vodeći australijski zdravstveni funkcioner, pa dodao:

"Činimo to samo zbog situacije u Sidneju".

Juče su australijske zdravstvene vlasti zabilježile prvi smrtni slučaj od pojave delta soja - prvi takav slučaj ove godine u toj zemlji, prenosi "Index.hr".

Do sada je u Australiji vakcinisano manje od 10% populacije.

Completely offensive to run an ad like this when Australians in this age group are still waiting for their bloody vaccinations. https://t.co/4xF5hZAkqp