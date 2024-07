Uznemirujuće scene u Izraelu: Raketa pogodila fudbalsko igralište, stradala djeca (VIDEO)

U raketnom udaru na grad Majdal Šams u Izraelu poginulo je više osoba, među kojima su i djeca, a ukupno ima više od 30 žrtava u napadu, saopštili su iz izraelske zdravstvene službe, prenosi Tajms od Izarel.

Agencija Rojters, pozivajući se na izraelski Kanal 13 navodi da je devet osoba, uključujući djecu, poginulo i da ima više povrijeđenih u napadu na fudbalsko igralište na Golanskoj visoravni.

Ranije su izraelske vlasti saopštile da je najmanje 11 osoba ranjeno u raketnom udaru Hezbolaha na fudbalski teren u gradu Majdal Šams u Izraelu.

Većina žrtava u Majdal Šamsu su djeca, pošto je raketa pala na fudbalski teren u tom gradu, navodi Tajms of Izrael, prenosi Tanjug.

Kako je saopštila Hitna pomoć Magen David Adom, devet žrtava, starosti od deset do dvadeset godina je u kritičnom stanju, a još šest je teško ranjeno.

Militantni pokret Hezbolah koji djeluje u Libanu preuzeo je odgovornost za raketni napad u kojem su ranjeni brojni civili u Majdal Šamsu.

U saopštenju, ova organizacija je navela da je ispalila desetine raketa na vojnu bazu na Golanskoj visoravni.

Ranije danas iz Libana je ispaljeno oko 30 raketa na sjever Izraela, saopštila je izraelska vojska.

Većinu raketa uništila je protivvazdušna odbrana, a povrijeđenih nije bilo, navodi se u saopštenju.

Vojska je saopštila da je oko pola sata kasnije ispaljeno još 10 raketa na područje Neve Ativ, koje su sve pogodile otvorene površine.

Devastated parents rush to try and locate their children after a Hezbollah rocket attack killed at least 9 children and injured over 20 during a rocket attack on a children’s playground and soccer field. The attack hit the Druze town of Majdal Shams in Northern Israel. pic.twitter.com/L3aqTRXR8J