Uznemirujući snimak pucnjave u džamiji i dalje dostupan na internetu

KRAJSTČURČ - Policija Novog Zelanda je uhapsila četiri osobe za koje se sumnja da su učestvovale u terorističkom napadu koji se dogodio u mjestu Krajstčurč.

Internetom se širi snimak napada koji je napravio, kako se sumnja, Australijanac Brenton Tarant.

“Veoma uznemirujući video koji traje 17 minuta je objavljen na jednom američkom forumu. Prije pucnjave čuje se kako napadač poziva gledaoce da se prijave na jedan nalog na Jutjubu”, navode svjetski mediji. Većina snimaka koji su bili objavljeni na društvenim mrežama i na youtube su ujklonjeni, ali još uvijek pojedini portali prenose snimak koji je jako uznemirujućeg sadržaja.

Kameru je najvjerovatnije nosio na šljemu. Kad je sve ispucao, vratio se do kola po još municije. Kada se vratio do džamije, tražio je preživelje i pucao u ljude koji su nepomično ležali na zemlji. Video se završava njegovim odlaskom.

Prije krvavog pira, na Tviteru je postavio manifest u kome objašnjava zašto će krenuti u napad. Sebe opisuje kao običnog bijelca, muškarca rođenog u Australiji, pripadnika radničke klase iz skromne porodice.

