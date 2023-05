Vagner najavljuje da će napustiti Bahmut

BAHMUT - Jevgenij Prigožin, osnivač ruske paravojne jedinice Vagner, objavio je u petak da će njegovi borci napustiti grad Bahmut u istočnoj Ukrajini 10. maja zbog nestašice municije.

U poruci objavljenoj u pres službi Prigožinove kompanije Konkord, Prigožin se obratio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ruskom ministru odbrane Sergeju Šojguu i načelniku Glavnog stožera Valeriju Gerasimovu.

Prigožinova Vagner jedinica bila je jako uključena u višemjesečnu bitku za Bahmut. Nekoliko sati ranije objavio je žestoki video usmjeren protiv Šojgua i Gerasimova, optužujući njih i njihov neuspjeh da osiguraju više municije, za smrt njegovih boraca. Dana 29. aprila zaprijetio je da će povući svoje borce iz grada ako ministarstvo "odmah" ne dostavi dodatne zalihe.

#BREAKING Russian Wagner PMC chief Prigozhin: From May 10, 2023, the Wagner Group leaves Bakhmut. Positions will be handed over to Russian troops. We will lick our wounds, and when the Motherland is in danger, we will again stand up for its defense. pic.twitter.com/Hs1wsK4Yu4