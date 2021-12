Vakcinacija obavezna za više od 200 miliona ljudi širom svijeta, pogledajte gdje

Uvođenje obavezne vakcine protiv virusa korona nekad je bilo nezamislivo, ali nacionalne vlade širom svijeta gube strpljenje s ljudima koji su odlučili da se neće vakcinisati, pa neke nameću obavezu u nastojanjima da spase hiljade života i izbjegnu nove talase zaraze.

Najmanje 203,15 miliona ljudi širom svijeta obuhvaćeno je obaveznim vakcinisanjem, pokazuje proračun Newsweeka na temelju podataka iz World Population Reviewa.

Ova brojka ne uključuje zemlje poput SAD, koje su uvele obaveznu vakcinaciju za neke kategorije radnika i javnih službenika, ali ne i za ostatak stanovništva. Proračun uključuje samo zemlje koje su propisale obavezno vakcinisanje za cjelokupnu odraslu populaciju.

Austrija je bila prva

Austrija je 23. novembra postala prva zapadna demokratija i članica Evropske unije koja je najavila ovu restrikciju, rekavši da će vakcinisanje biti obavezno od 1. februara. Vlada u Beču još nije jasno dala do znanja koje će kazne propisati ljudima koji krše pravila.

Prema World Population Reviewu, obavezom bi moglo biti obuhvaćeno oko 7,47 miliona odraslih. Taj potez uslijedio je nekoliko dana nakon što je Austrija ponovno uvela lokdaun za nevakcinisane osobe. Do 2. decembra 70 odsto stanovništva primilo je barem jednu dozu, dok je 66 odsto bilo potpuno vakcinisano, prema podacima Our World in Data.

Turkmenistan je u julu proglasio vakcinaciu obaveznom za sve odrasle osobe, osim onih s određenim zdravstvenim stanjima. To bi se odnosilo na oko 3,95 miliona odraslih, prema World Population Reviewu. Our World in Data navodi da je 72 odsto stanovništva Turkmenistana primilo barem jednu dozu, a 52 odsto stanovništva je u potpunosti vakcinisano.

Mikronezija je takođe u julu proglasila vakcinaciju obaveznom za sve stanovnike starije od 18 godina. Ljudi koji ne prime vakcinu, biće uskraćeni za federalna sredstva, koja prima većina stanovništva te ostrvske države. Moglo bi biti obuhvaćeno oko 73.400 ljudi.

Indonezija je u februaru uvela politiku obaveznog vakcinisanja. Kazne za nevakcinisane stanovnike uključuju novčane globe, kao i uskraćivanje socijalne pomoći i državnih usluga. U Indoneziji živi 191,66 miliona ljudi starijih od 18 godina. Do 2. decembra 51 odsto stanovništva je primilo barem jednu dozu, a 35 posto je potpuno vakcinisano.

Omikron izazvao zabrinutost

Nakon pojave soja omikron sredinom novembra sve više zemalja razmatra uvođenje obavezne vakcinacije. Njemačka, koja proživljava najgori talas virusa korona od početka pandemije, u četvrtak se približila obaveznoj vakcinaciji, jer je kancelarka u odlasku Angela Merkel najavila lokdaun za nevakcinisane osobe. Istog dana najveće evropska privreda zabilježilo je 73.279 novih slučajeva i 390 novih smrtnih slučajeva. Rekordni dnevni broj novih slučajeva zabilježen je 24. novembra (79.051).

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je u četvrtak da je vrijeme da zemlje članice razmotre obsveznu vakcinaciju. Novi talas slučajeva širom 27-članog evropskog bloka već je naveo mnoge vlade da ponovno uvedu ograničenja i propišu obavezno korištenje maski. Do 2. decembra 67 odsto stanovništva EU u potpunosti je vakcinisano, što nije dovoljno visok udio da suzbije covid-19.

Prošle sedmice predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa rekao je da radna grupa njegove zemlje protiv covida-19 raspravlja o politici obavezne vakcinacije. Jedna članica EU, Slovačka, razmatra drugačiji pristup - plaća odraslima 500 evra za vakcinisane.

(Index)